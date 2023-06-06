2. BETAV Bitlis Kitap Fuarı devam ediyor

Bitlis'te düzenlenen 2. BETAV Kitap Fuarı, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuarda şair Nurullah Genç, Sinan Yağmur ve Serdar Tuncer gibi isimler söyleşi ve şiir okumaları gerçekleştirdi. Fuarın üçüncü gününde ise çocuk tiyatrosu, kompozisyon yarışması ve söyleşiler yer alacak.

2'inci BETAV Bitlis Kitap Fuarı, ikinci gününde çocukların yoğun ilgisiyle devam ederken; şair Nurullah Genç katılımcılara şiir okudu. Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Korusu konseri şarkı ve türküleriyle fuar katılımcılarının beğenisini topladı.

Çocuklar yeni güne, drama eğitmenleri İlayda Şallı ve Ceren Nazlı Karamacıoğlu ile oyunlar oynayarak başladı. Ressam Şahika Çağlar, "Çocuklar Bitlis'i Çiziyor" etkinliğinde katılımcı çocuklarla resimler çizildi.

Şair Nurullah Genç ise "Harflerin Simyası"nı anlatarak katılımcılara şiir okudu. Etkinliğe gelen katılımcılara şiir yazmaya ne zaman başladığını anlatan Genç, üniversite yıllarında yaşadığı bir anıyı da anlattı. Genç, "Şiir cebimde, ezberimde ama kimse dinlemiyor. Aynı odada kaldığım arkadaşımın yanına gittim, 'Ömer bir şiir yazdım, dinler misin?' dedim. 'Sabahtan akşama kadar seni dinliyorum, bir de şiir mi dinleyeceğim!' dedi. Ömer Yılmaz, Tokat'ta bana vefa gecesi düzenledi" ifadelerini kullandı.

"HATIR İÇİN GELDİNİZ"

Daha sonra sahneye gelen Sinan Yağmur ise "Yunus Emre'den Neşet Ertaş'a Aşkın Gözyaşları" üzerine söyleşi yaptı. Konuklara hitap eden Yağmur, şu ifadeleri kullandı:

"Bakalım hatır ne kadar önemli. Bu meydana bu sıcakta evinizden sizi buraya getiren nedir, siz hatır için geldiniz. Serdar Tuncel'in, kitaplarını okuduğunuz yazarların hatırına geldiniz. Sizi buraya getiren okuduğunuz kitapların hatırıdır. Dinlediğiniz şiirlerin hatırıdır. Bizim kara kaşımıza kara gözümüze gelmediniz. Hatır için geldiniz."

"BİTLİS'TE 5 ASIRDA NE DEĞİŞTİ?"

Etkinlik, söyleşilerle sürdü. Serdar Tuncer, "Satır arası hikayeler ve şiir" söyleşisinde katılımcılara hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"5 asır evvel Bitlis'te bir delikanlı, camide abdest alan bir hacı amcayı görüyor. 'Gideyim de bir dua alayım' diyerek yaklaşsa, bir dua istese, amcanın edeceği dua şu olacaktı; 'Evladım Allah derdini artırsın', çocuk da 'amin' diyecekti. 5 asırda ne değişti? 'Allah derdini artırsın' o gün duaydı, bugün neden beddua. Hemen arz edeyim; dertten ne anladığımız değişti. Dert deyince o günkü delikanlı başka bir şey anlıyordu biz bugün başka bir şey anlıyoruz. O gün akıllı insanlar, 'bu dünyaya tek bir şey için geldim' diyordu. Dert deyince Abdurrahman Tahi hazretleri neyi anlıyorsa, Muhammed Küfrevi dert deyince neyi anlıyorsa, Allah bize de onu dert etmeyi nasip etsin. O zaman dünya da ahiret de güzel olur."

Bitlis Kitap Fuarı'nın ikinci günü Ziya Eren Müzik Lisesi Korosu'nun konseriyle sona erdi.

ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI DA DOPDOLU

BETAV tarafından düzenlenen kitap fuarı Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından destekleniyor.

11 Haziran Pazar günü Grup Arafane konseri ile sona erecek fuarın üçüncü günü, Gizemli Orman Çocuk Tiyatrosu ve "Nasıl bir Bitlis hayal ediyorsunuz" konulu çocuklar arası kompozisyon yapışması ile başlayacak. 2. BETAV Bitlis Kitap Fuarı'nda son gün, Ali Sefunç ve Mehmet Emin Korkmaz "Yazma arzusu ve eğitim"; Törehan Serdar, Server Zülfikar ve Ergin Güven "Bitlis ve Eğitim" söyleşileriyle devam edecek. Günün son söyleşisi sinema, edebiyat ve yaşam felsefesi üzerine konuşacak Müfit Saçındı ile olacak. Fuar TRT sanatçısı Sabahat Aslan'ın konseri ile tamamlanacak.