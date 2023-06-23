Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ayancık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2. Ayancık Film Festivali başladı. Eski cezaevi binasında 25 Haziran'a kadar sürecek festivalde, film ve belgesel kategorilerinde 157 eserin gösterimi yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ayancık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2. Ayancık Film Festivali başladı.

Eski cezaevi binasında 25 Haziran'a kadar sürecek festivalde, film ve belgesel kategorilerinde 157 eserin gösterimi yapılacak.

Festivalde film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, açık hava sineması ve maskot etkinliği de düzenlenecek.

Kaymakam Recep Hasar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sanatın her alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hasar, "Hayatımızın en önemli parçası olan kültürümüzün ilerlemesi için sadece sinemada değil, eğitimde, sanatta ve diğer bütün alanlarda toplum olarak en ileriye doğru yürümek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışacağız. Böyle güzel festivalin Ayancık'ta gerçekleştiriliyor olması da bizleri mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Türk sineması dönem afişlerinin ve 70'li yıllara ait kostümlerin bulunduğu Türk Sineması Dönem Afiş ve 70'ler Kostüm Sergisi açıldı.

Festivalin ilk gününde yönetmenliğini Çiğdem Sezgin'in yaptığı "Suna" filminin gösterimi gerçekleştirildi.