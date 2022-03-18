Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

ELAZIĞ - Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Elazığ'da program düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sinan Sazar'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı da okundu.

Şehitler adına konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sinan Sazar, ecdadın dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını seçerek bu uğurda can verip, vatan yaptıklarını söyledi. Bu cennet vatanı kanları pahasına koruduklarını belirten Sazar, "Bizlere emanet bırakarak üzerine bir medeniyet kurmuşlar. Tarih boyunca asil Türk milleti bu cennet vatana düşman ayak basmasın, semalarımızda ezan sesi dinmesin, mabedime namahrem eli değmesin ve ak yıldızlı al bayrak sonsuza dek göklerde dalgalansın diye her türlü zorluklara göğüs germiştir. Bu uğurda ana ve evlatsız, babalar yavrusuz, eşler ersiz kalmış ancak yurdumuza alçaklar uğratılmamıştır. İnsan çalışarak pek çok rütbe elde edebilir. Şehitlik ve gazilik ise hayat karşılığında verilmekte ve inanç ile kazanılmaktadır. Bu bakımdan rütbelerin en üstünü hiç şüphesiz şehitlik ve gaziliktir. Milletimizi zaferden zafere koştursan tarih sayfalarını kahramanlık zaferleriyle süsleyen Allah'ın hak vadi olana ermek ve onun Şehitler için hazırladığı mükafata arzu olma isteğidir. Onun içindir ki bizler kutsal değerlerimiz uğruna ölüme koşarak gider ve şehadet şerbetini gülerek içeriz. Çanakkale'yi geçilmez kılan işte bu ruh ve inançtır. Yüce Türk milleti yokluklara yedi düvelde savaşmış, hasta adam denilmiş ama asla teslim olmamış, yeniden şaha kalkarak sarsılmaz ve yıkılmaz temellere inşa edilerek bu günlere gelmiştir. Bizlere bu güzel toprakları bırakan başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet, nimet ve şükranla anıyoruz" dedi.

107 yıl önce Çanakkale'de yazılan destana hürmet duyduğunu aktaran Elazığ Anadolu Lisesi Müdürü Fuat Yıldırım, "Çanakkale bin yıllık tarihimizin her anının damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararımızın bir kes daha teyit edildiği yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği tarihte eşine az rastlanan bu büyük destan namuslu bildiği, vatan ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir. Bunun için istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy Çanakkale'de savaşan kahramanları 'Bedrin Aslanları' ile belirtmiş mezar taşı olarak da başlarına Kabe'yi layık görmüştür. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen kınalı kuzular dünyayı kendilerine hayran bırakan kahramanlıklarıyla Çanakkale geçilmez sözünü tarihe kanlarıyla kazımışlardır. Bu gün bu vesile ile gerek içerde gerekse dışarda ülkemizin korunmasında ve savunmasında Şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Program, sırasıyla Kuran-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve türkülerin okunmasıyla son buldu.