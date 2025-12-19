Haberler

Konya'da Altın Dokunuşlar Sergisi'ni 184 bin kişi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Sergisi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Başkan Altay, festivalde 2025 el emeği ürünün sergilendiğini ve çeşitli etkinliklerin yapıldığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Sergisi sanatseverleri buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin kentin önemli kültür ve sanat etkinliklerinden birisi haline dönüştüğünü belirtti.

Festivalde, KOMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı 2025 el emeği ürünün, tematik bir çerçevede ziyaretçilere sunulduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Festivalimizde ebrudan hat sanatına, tel kırmadan keçeye, halı-kilimden ahşap boyamaya kadar birçok el sanatından oluşan eserler sergimizde yer aldı. 7-17 Aralık'ta, başta çocuklar olmak üzere her kesime yönelik çeşitli etkinlikler, söyleşiler, konserler ve atölyeler gerçekleştirdik. Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz festivalimize katılan 184 bin 41 ziyaretçimizin coşkusuna ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk."

Altay, festival kapsamında Gazze yararına kermes düzenlendiğini anımsatarak, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title