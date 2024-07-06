16. Türkiye Gitar Buluşması Başladı

Bu yıl 16. kez düzenlenen Türkiye Gitar Buluşması, Ankara'da başladı.

Bilkent Üniversitesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen açılış konserinde, gitaristler İspanyol Susana Prieto ve Yunan Alexsis Muzurakis ikilisinden oluşan Duo Melis, müzikseverlerle buluştu.

Duo Melis'in sevilen eserlerin dinletisini sunduğu konsere, müzisyenler, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Atölye çalışmaları ve münazara yapılacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve Başkent Müzikevi'nin katkı sunduğu etkinlik, Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Etkinlik kapsamında konserler ve gitar ustalık dersleri verilecek, atölye çalışmaları ayrıca ülkenin tanınan gitaristleri arasında münazara yapılacak.

16. Türkiye Gitar Buluşması hakkında detaylı bilgi ve programa "https://turkeyguitarmeeting.com" adresinden ulaşılabilecek.