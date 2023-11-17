İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Türkiye'de faaliyet gösteren 18 İtalyan arkeoloji misyonu bir araya geldi. Sempozyum, arkeoloji çalışmalarının önemini vurgulayarak Türkiye ve İtalya arasında bir diyalog köprüsü oluşturuyor.

"14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu", Beyoğlu'ndaki İtalyan Kültür Merkezinde başladı.

Türkiye'de çeşitli antik kentlerde kazı çalışmaları yürüten 18 İtalyan arkeoloji misyonu, sempozyumda bir araya geldi.

Açılış oturumunda konuşan, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, sempozyumun değerli arkeologları ve akademisyenleri bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bilimsel ve kültürel anlamda Türkiye faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sempozyuma katkı sunan ve bizi yalnız bırakmayan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de sempozyumun uzun yıllardır gerçekleştirilen çok güzel bir randevu olduğunu aktararak, "Arkeolojik İtalyan heyetlerinin 14 yıldan beri çalışan arkeologlarıyla toplanıyoruz. Bu ortak çalışma başka ülkeler için de bir örnek teşkil etti. Her yıl Türkiye ile olan ilişkilerimiz gelişmekte. Anadolu'da yürütülen arkeoloji çalışmalarını çok önemsiyorum. Heyetler açısından bakıldığında da İtalyan araştırmacılar en önde gidiyor. Yerel yöneticilerle de ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Türkiye ve İtalya'nın arkeoloji konusunda çok zengin iki ülke olduğuna değinen Marrapodi, arkeolojik çalışmaların iki ülke arasında bir diyalog köprüsü oluşturduğunu kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Kamu ve Kültür Diplomasisi Genel Müdürü Alessandro de Pedys ise dünya çapında akademisyenlere sempozyumun bir buluşma fırsatı verdiğini vurgulayarak, "Özlelikle Hititoloji üzerine çalışmaları çok değerli buluyorum. Bu kültürel varlık sadece Türkiye'nin de değil insanlığın mirası olarak ele alınmalı. Bu sempozyumun İtalyan Kültür Merkezi tarafından yapılmasından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Sempozyum Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin gerçekleştirdiği açılış oturumuyla devam etti.

"Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye'deki Arkeolojik Çalışmalarda Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı" konulu sempozyumda, Türk kurumlarıyla iş birliği halinde çalışan İtalyan ekipler kazıları, keşif sürecini, buluntuları ve hedefleri anlatılacak.

Etkinlik, yarın gerçekleşecek Hitit müzikleri konserinin ardından sona erecek.