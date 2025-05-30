12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı

12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı
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Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, bölgedeki turizme katkı sağlarken yerel ve ünlü sanatçıların da katılacağı etkinliklerle sürüyor.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin tanıtılması amacıyla Erciş'te bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' başladı.

Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan fakat üreme döneminde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme göçüne çıkıyor. Bu tarihler arasında avlanma yasağı olan balıklar suyun akışının tersine yüzerek güzel görüntüler oluşturuyor. Binlerce kişiye ekmek kapısı olan inci kefali bu dönemde turizme de büyük katkı sunuyor. Çok sayıda kişi, bu göç yolcuğunu izlemek için bölgeye geliyor. Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda, Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığı'nca bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' başladı. 3 gün sürecek ve çeşitli etkinlerin yapılacağı festivalde yerel sanatçıların yanı sıra Oğuz Aksaç, Manuş Baba ve Semicenk, ücretsiz konser verecek.

'GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN ÖNEMLİ VAZİFELERİMİZDEN'

Festivalde konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, inci kefalinin dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik bir balık türü olduğunu belirterek, "Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefali, yılın belli dönemlerinde popülasyonunu artırmak için birçok engeli aşarak akarsuyun tersine yüzerek göç ediyor. Bu göç olayı, azmin, sabrın ve hayatta kalma mücadelesinin en güzel örneklerinden biridir. Bunun yanında, inci kefalinin bu zorlu ve mucizevi göçü bizlere görsel bir şölen sunmaktadır. Ülkemizin ve dünyanın bir değeri olan, sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli vazifelerimizden biridir" dedi. Festivale katılan ve Ercişli olan Yunus Göral, gösterilen ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Geçmiş ile kıyasladığımızda burası inanılmaz ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl festivalin yapıldığı bu alan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Balıkları bu muhteşem yolculuğunu için herkesi balık bendine davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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