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12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi Başladı

12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi Başladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası, kortej yürüyüşü ve ödül töreni ile başladı. Etkinlikte, Kemal Sunal'ın hologramı gösterildi ve birçok sanatçı ödüllendirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, kortej yürüyüşü ve ödül töreniyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, DenizBank ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, Neyzen Tevfik Caddesi'nden Bodrum Kalesine kortej yürüyüşü yapıldı.

Kırmızı halıdan geçen ünlü isimler daha sonra alanda kendilerini bekleyen sanatseverleri selamladı.

Gecede merhum Kemal Sunal'ın hologramı beyaz perdeye yansıtılarak sesinden yaşamını yitiren bazı sanatçıların adları okutuldu. Sürpriz olarak gösterilen hologram izleyenler tarafından da büyük beğeni topladı.

BSKD ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından bazı oyuncu, yönetmen ve yapımcılara ödülleri verildi.

Gece, toplu fotoğraf çekiminin ardından oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın "Meşhur ünlüler" stand up gösterisi ve rapçi Eypio'nun mini konseriyle sona erdi.

Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda 16 mekanda 6 Ekim'e kadar devam edecek hafta kapsamında, hem oyuncuların hem de yapımcı ve yönetmenlerin katılımıyla birçok filmin tanıtım ve gösterimi yapılacak ve yeni teknolojiler konuşulacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

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