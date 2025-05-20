11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başlıyor

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Aydos Kalesi'nde gerçekleştirilecek. Festivalde yerli ve yabancı birçok şair, şiirseverlerle buluşacak.

SULTANBEYLİ Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale ilişkin açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "3 gün sürecek şiir festivalimiz kapsamında yerli ve yabancı pek çok şairimizi şiirseverlerle buluşturacağız. 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. 21-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şiir festivali toplam 3 gün sürecek. Şiir festivalinin açılış töreni ise yarın saat 19.00'da Aydos Kalesi'nde yapılacak.

YERLİ VE YABANCI ŞAİRLER KATILACAK

Şiirin sesine Aydos Kalesi'nden ses vereceklerini ifade eden Ali Tombaş, "İlçemiz için geleneksel hale gelen İstanbulensis Şiir Festivali'mizin bu yıl 11'incisini gerçekleştireceğiz. Festivalimiz kapsamında yurt içinden ve yurt dışından birbirinden kıymetli şairlerimiz, yazarlarımız misafirimiz olacak; okullarda gençlerimizle buluşacak. Tüm şiirseverleri Aydos Kalesi'nde düzenleyeceğimiz açılış törenine davet ediyorum" diye konuştu.

11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne, yurt içinden Recep Garip, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü, Serap Kadıoğlu, Süleyman Çelik; yurt dışından ise Filistin'den Ali Al Ameri, Suriye'den Cemil Dari, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz, Sırbistan'dan Nadija Rebronja katılacak. Şairler, festival süresince hem öğrencilerle hem de şiirseverlerle bir araya gelecek.

Ayrıca şiir festivali kapsamında 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması da düzenlendi. Özellikle çocuk ve gençlerin şiire yönelik ilgilerini artırmak amacıyla öğrenciler arasında yapılan yarışmaya 300 başvuru yapıldı. Uzman jüri heyeti tarafından dereceye giren şiirler, 23 Mayıs Cuma günü düzenlenecek 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması Ödül Töreni'nde ödüllendirilecek. Ödül töreni, saat 11.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! 1 saat süren görüşmede Bahçeli'nin komisyon önerisi masaya yatırıldı

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Bahçeli'nin önerisi de masaya yatırıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.