100 Ülkeden Gençler Türk Yemekleri Sergisine Yoğun İlgi Gösterdi

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 'Türk Yemekleri Sergisi'ne 100 ülkeden gelen gençler yoğun ilgi gösterdi.

Türk misafirperverliğini ve mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Türk Yemekleri Sergisi'nde Büyükçekmeceli kadınların hazırladığı çeşit çeşit yemekler dünyanın dört bir yanından gelen konuklara ikram edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sergide her yöreden her çeşit yemeğin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türk mutfağını tanıtma günündeyiz. 100 ülkenin 1700'e yakın sanat elçisi şu anda Büyükçekmece kadınlarının kendi elleriyle yapıp kendi elleriyle sunmakta oldukları Türk mutfağının çeşitli yemeklerini tadıyorlar. İşte Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin ülkemiz adına en güzel anlarından, en anlamlı dakikalarından bir tanesi de burası. Çünkü mutfağımızın güzellikleri o gelen sanat elçileri için çok önemli. Bu 100 ülkenin gençleri buraya ilk defa geldi. Belki de son defa geldiler ama bizim festival devam ettiği için onların birçoğu sürekli gelecekler. Özellikle yurt dışından gelenlerin bugüne kadar bu sergiye çok önem vermiş olmaları, beğeniyle Türk mutfağının tanıtılmasına puan vermiş olmaları bizi Türk mutfağının tanıtımında daha da ileriye taşımıştır. Şu anda ne kadar yöremiz varsa o yörelerin tamamından burada aradığın her şeyi bulursun. Karalahanasından hamsili pilavına kadar. Gözlemesinden bamyasına kadar. Herkese afiyet olsun."