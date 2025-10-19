Haberler

10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gel ve hayatı anla' temalı 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açarak, yazarlarla okuyucuları bir araya getiriyor. Fuarda çeşitli kitap türleri sergileniyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, üçüncü gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, roman, şiir, deneme, hikaye, araştırma, sanat, tarih, eğitim, biyografi, çocuk ve yemek gibi pek çok türdeki kitap, yayınevlerinin stantlarında okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Kitapseverler, fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinliklerinde yazarlarla bir araya geliyor.

Kahramanmaraş Edebiyat Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve yazar Zekeriya Çakabey, AA muhabirine, kitap fuarlarının yazarlarla okuyucular arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Yazarlar olarak kitaplarını tanıtarak kitapseverlerle bire bir iletişim kurduklarını ifade eden Çakabey, şöyle konuştu:

"Teknoloji geliştikçe ve ulaşılabilirliği arttıkça çocuklarımızın buna bağımlılığı her geçen gün artıyor. Kitaplarla onlara dokunmak ve bazı şeyleri anlatmak istiyoruz. Burada kitap fuarlarına olan ilgi çok güzel. İnşallah tüm kitapseverlere kendimizi ve kitaplarımızı en iyi şekilde anlatırız."

İstanbul'dan fuar için gelen yazar Mahmut Elgörmüş de Anadolu'da hızla yayılan ve artan kitap okuma eğilimini gözlemlediğini dile getirdi.

Ailesiyle birlikte Afşin ilçesinden fuara gelen 2. sınıf öğrencisi Hatice Rüya Karabulut, kitap okumayı ve yazmayı sevdiğini belirterek stantları gezip kitap aldığını söyledi.

Öte yandan, fuarda Dulkadiroğlu ilçesindeki Fatih İlkokulu öğrencileri, kendi eserlerinin yer aldığı "Fatih'in Çocukları" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Fuar, 26 Ekim'e kadar kitapseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
