10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali gala yemeğinde 140 yemek sunuldu

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında gala yemeği düzenlendi.

"Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla gerçekleştirilen festival kapsamında, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen programda Adana ve Çukurova yöresine özgü 140 yemek sunuldu.

Vali Mustafa Yavuz, programda, Türkiye'nin en büyük müze kompleksinde etkinliği düzenlemenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Adana Lezzet Festivali'nin ülkenin en büyük gastronomi festivali olduğunu belirten Yavuz, "Ülkemizin en büyük gastronomi festivalinin ülkemizin en büyük müze kompleksinde yapılmasının Adana'ya yakıştığı kanaatindeyim. Adana'ya daha çok şey yakışır. Bu iki büyüğün bir arada buluşması bizim bundan sonra atacağımız adımlarda daha büyük düşünmemizi bir sorumluluk olarak ortaya koyuyor." diye konuştu.

Festivalin sıfır atık anlayışıyla düzenlendiğini anlatan Yavuz, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de festivalin her yıl daha güçlü şekilde düzenlenmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük gastronomi festivalinin kentte düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Geçer, "Bu başarı başta Sayın Valim olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızın, borsalarımızın, odalarımızın, belediyelerimizin ve en kıymetlisi, en önemlisi Adana halkının başarısıdır. Çünkü Adana halkı bu gibi etkinliklere sahip çıkıyor, destek oluyor. Bu desteğin sonucunda da başarı oluyor." dedi.

Programa kent protokolü ve davetliler de katıldı.

Kaynak: AA