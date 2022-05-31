1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın prömiyerini gerçekleştirdi - Haberler

BURSA'da, farklı meslek gruplarında çalışan, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 22 kişinin 6 yıl önce bir araya gelerek kurduğu, sahneledikleri oyunların bilet satış gelirlerini lösemili çocuklar başta olmak üzere kentte faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bağışlayan 1 Başka Tiyatro Grubu, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' adlı oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Farklı meslek gruplarında çalışan ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 22 kişinin, bundan 6 yıl önce bir araya gelerek kurduğu 1 Başka Tiyatro Grubu, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' adlı oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Dünya Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 100 sanatsever oyunu takip etti. Prömiyerin ardından oyun, lösemili çocuklar başta olmak üzere çeşitli vakıf ve dernekler yararına oynanacak. Oyunlardan elde edilen bilet gelirleri oyunun oynandığı gün o derneklere verilecek. Oyunun yıl sonuna kadar yaklaşık 30 gösterimi olacak.

Ekibinin tamamen gönüllülerden oluştuğunu söyleyen 1 Başka Tiyatro Yönetmen yardımcısı Özgür İde Acarbabacan ise "Bu sezon 6'ncı sezonumuz. 5'inci oyunumuzu oynuyoruz. Ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. Bursa'da sosyal hayatta ve iş hayatında tanınmış insanlar ekibimize dahil oluyorlar. Tamamen gönüllü olarak bizimleler. Çeşitli mesleklerden arkadaşlarımız var. Oyunlarımızı STK'lar vakıflar ve ve dernekler yararına oynuyoruz. O gece oynanan oyunun bilet ücretlerini o vakıf ya da derneğe gidiyor. Bunların arasında çok değerli dernekler var. Burs fonlarına yardım ettiklerimiz var. Hasta çocuklarımıza yardım ettiklerimiz var. Ben aynı zamanda Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 10 senedir onlarla birlikte çalışıyorum. 2 senedir de yönetim kurulunda görev alıyorum. Bizim derneğimize çok büyük katkıları oluyor. Çocuklara umut olmuş oluyor. Birçok derneğin bur fonları var" diye konuştu.