Kültür, sanat ve ticaret merkezi Knidos, "yeni döneme" hazır
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Kültür, sanat ve ticaret merkezi Knidos, "yeni döneme" hazır

Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerdeki özel konumu ve geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça'daki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti, yine ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.

15.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:54

Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerdeki özel konumu ve geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça'daki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti, yine ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.

Knidos Antik Kenti, Ege ile Akdeniz'in birleştiği yerde bulunan özel konumuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Asırlara meydan okuyan görkemiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan 2 antik tiyatrosu, 2 limanı ile meşhur Knidos Antik Kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kapılarını ziyaretçilere açtı.

Maskesi bulunmayanların antik kente girişine izin verilmiyor.

Korunaklı bölge özelliği taşıyor

Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için kentte önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Antik Çağ'dan bu yana Knidos'un birçok gezgin, seyyah ve ziyaretçilerin odak noktası olduğunu vurgulayan Doksanaltı, "Knidos'un Ege ve Akdeniz'in kesişim noktasında olması korunaklı bölge özelliği taşımaktadır. Yarımada durumunda olan kentin, bitki örtüsü, dağlık ve engebeli yapısı çoğu noktada eşsiz bir manzara sunmaktadır. Bu coğrafi özelliği sayesinde kent ada ve ana kara bölümü arasında kalan iki limana sahiptir." dedi.

Doksanaltı, ticaret limanının korunaklı yapısı ve ticaret yollarına hakim stratejik konumuyla Knidos'un antik dönemden günümüze denizcilerin kurtarıcısı olduğunu bildirdi.

"İlklerin öncülüğünü yapmasıyla tarihe geçmiştir"

Knidos Antik Kenti'nin aynı zamanda bir sanat ve kültür kenti olduğuna değinen Doksanaltı, şöyle konuştu:

"Knidos, antik dönem boyunca önemli bir kültür, sanat ve ticaret merkezi olmuştur. Ünlü astronom, matematikçi ve filozof Eudoxus, Afrodit Heykeli'ni yapan heykeltıraş Praxiteles, Doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır'daki İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos, Knidos'ta yaşamış ünlü isimlerdir. Kentin tarihini ileriye taşımasında bu isimlerin de çok büyük katkısı olmuştur. Kendini birçok alanda geliştiren Knidos, ilklerin öncülüğünü yapmasıyla tarihe geçmiştir. Demokrasinin ilk örneklerinin yaşandığı, adaleti sağlayan Knidoslu hakimlerin huzuru ve düzeni sağlamasıyla çağının modern kentleri arasında yer almaktadır. Kendi üretimi olan zeytin, zeytinyağı, şarabı, pişmiş toprak kapları başta olmak üzere oldukça geniş coğrafyaya ulaşmış ve bölgeler arası geniş ticaret ağı sağlamıştır."

Knidosun hem tarihi hem coğrafyasıyla birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını anlatan Doksanaltı, antik dönemden günümüze ileri düzey kentlerden birisi olduğunu dile getirdi.

Kültür, sanat ve ticaret merkezi Knidos, 'yeni döneme' hazır

Kaynak: AA

Manşet

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