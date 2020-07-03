Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden İrfan Çiftçi vefat etti Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi, 55 yaşında vefat etti.

Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi, 55 yaşında vefat etti.

Son dönemde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği görevinde bulunan Çiftçi, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kars yöresi ve Azerbaycan başta olmak üzere aşık tarzı eserlerin arşivine büyük emek verdi. Öğrenci kulüpleri ile İÜ Öğrenci Kültür Merkezinde (ÖKM) başlayan edebiyat ve kültür faaliyetleri son olarak Bakü'de kültür müşavirliği ile devam etti. Akademi ve kültür camiasının sohbet ehli simalarındandı. Sevenlerine sabırlar dileriz, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Çiftçi'nin uçları buluşturan aklın merkezi olduğu değerlendirmesini yaparak şunları kaydetti:

"1980 kuşağının buruk sessizliğini bozan bir genç adam. Sevecen, babacan tavrıyla neşeyi ve hüznü art arda yaşayabilen bir şair. Biraz Fethi Gemuhluoğlu, biraz Özal. Kimi zaman direkt kimi zaman ironik üslubuyla karşısındakini şaşırtan neşeli bir suret İrfan Çiftçi. Tanımayanlar için ne büyük bir noksanlıktır izah edemem. Benim uzun koşularımda yol arkadaşımdı. Kırım, Viyana, Tebriz, Batı Trakya derken devr-i alem içinde kayboluyorduk."

Çiftçi'nin bir "kültür karıncası" ve "dergi kurdu" olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Benim kuşağımın bir ağabeyi ve arkadaşı olmayı başarmış bu neşeli adam için Türklük ve Müslümanlık mevcut tariflerin çok ötesindeydi. Dünyayı anlamak ve zamanın ruhunu yakalamak için uykusuz kalan bir modern dervişti." dedi.

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise Çiftçi'yi kaybetmenin kendisi için çok zor olduğunu belirterek, "Bu insanlar Türkiye'de gerçekten doğru bakışı temsil eden insanlardı bana göre. Çok şey öğrendik kendisinden. Birlikte çok şey yaptık. İrfan Çiftçi'yi, bir bilge kişi olarak bütün ülkenin ve dünyanın yararlanacağı bir dönemde kaybettik. İrfan Çiftçi'nin kültür sanata kattığı ufuk çok özel bir ufuktu. Konulara çok başka bir açıdan bakardı her zaman ve bu baktığı açı çok modern olurdu ama kökleri tarihin en derinlerinden gelirdi." ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin tarihine bağlı olduğunu aktaran Şen, "Böyle bir özelliği vardı. Ata yurdundan el alır, çağdaş dünyada doğru bir bakış açısı üretirdi. Gerçekten onunla birlikte olunan toplantılar tam bir İrfan meclisi olurdu. Adıyla müsemma. Artık olamayacak ne yazık ki. En azından bu dünyada." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi için 5 Temmuz'da saat 12.00'de, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde tören düzenlenecek. İrfan Çiftçi'nin cenazesi aynı gün Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Gebze'de bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

İrfan Çiftçi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 27 Mayıs 1965'te dünyaya gelen İrfan Çiftçi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden 1990'da mezun oldu ve aynı fakültede "Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Değişim" teziyle yüksek lisansını, "Uluslararası İlişkilerde 'Öteki' Kavramı ve AB-İKÖ İstanbul Buluşmasında Türk Modeli Söyleminin Gelişimi" teziyle doktorasını tamamladı.

Çalışmaya küçük yaşta başlayan ve farklı yerlerde araştırmacı, editör, kültür-sanat servisi sorumlusu, muhabirlik ve yazarlık yapan Çiftçi, İstanbul Üniversitesi ÖKM'de öğretim görevlisi ve sanat yönetmeni, MÜSİAD Genel Merkezide basın danışmanı ve yayın müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'de genel koordinatör, İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığında genel koordinatör olarak çalıştı.

Çiftçi, yazıları ve televizyon programlarıyla da kültür sanat dünyasının nabzını tutarken, 2001'den itibaren İÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA