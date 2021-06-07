Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler Kuşadası'nı gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler Kuşadası'nı gezdi

Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler Kuşadası'nı gezdi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan ve kültür sanat alanında çalışan gazeteciler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi ve turistik bölgelerde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan ve kültür sanat alanında çalışan gazeteciler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi ve turistik bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi kapsamında bir grup gazeteci ilçeye geldi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kadıkalesi, Kuşadası Kervansarayı ve Mikro Minyatür Müzesini gezen gazeteciler, Kadınlar Denizi Plajı'nda tüplü dalış yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu, ilçenin daha fazla tanınması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de açık hava müzesi konumundaki Aydın'ın tarihi ve turistik zenginlikleriyle dikkat çektiğini kaydetti.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ise Türkiye'nin farklı yerlerinden meslektaşlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler Kuşadası'nı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hazal Kaya Şevval Sam Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler Kuşadası'nı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:29:18. #1.16#

title