Kültür sanat alanında çalışan gazeteciler Kuşadası'nı gezdi

Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan ve kültür sanat alanında çalışan gazeteciler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi ve turistik bölgelerde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan ve kültür sanat alanında çalışan gazeteciler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi ve turistik bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi kapsamında bir grup gazeteci ilçeye geldi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kadıkalesi, Kuşadası Kervansarayı ve Mikro Minyatür Müzesini gezen gazeteciler, Kadınlar Denizi Plajı'nda tüplü dalış yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu, ilçenin daha fazla tanınması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de açık hava müzesi konumundaki Aydın'ın tarihi ve turistik zenginlikleriyle dikkat çektiğini kaydetti.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ise Türkiye'nin farklı yerlerinden meslektaşlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun