Kültür Mirasımız Hıdrellez ve bir Keşan geleneği "Dallık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür Mirasımız Hıdrellez ve bir Keşan geleneği "Dallık"

Kültür Mirasımız Hıdrellez ve bir Keşan geleneği 'Dallık'
Bültenler - Haberler | Güncel

2016 yılında Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayarak UNESCO'ya sunduğu "Bahar Kutlaması: Hıdırellez", "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"nde yer alıyor.

Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez, Miladi Takvime göre her yıl 6 Mayıs'ta kutlanırken, Keşan'da Hıdrellez coşkusuna eşlik eden Dallık eğlenceleri 5 Mayıs'ta başlıyor.

Keşan'da, 1900'lü yıllarda 5 Mayıs günü Mecidiye kasabasının Rüstem Baba bölgesine giderek arabalarda geceleyen halk, Hıdrellez günü bu bölgedeki değirmen, dere ve orman alanında eğleniyorlardı. Uzun yıllar Zati Bey Korusu ve Korudağ'da kutlanan Dallık, yıllar ilerledikçe mekan değiştirerek Kılıçköy Korusu'na taşındı.

Müze Keşan Sözlü Tarih çalışmaları kapsamında Müzisyen Serkan Çağrı da bu geleneklerin sürdürülerek geleceğe aktarılması ile ilgili görüşlerini ve dallık anılarını Müze Keşan için bir video ile paylaştı.

Serkan Çağrı, bu kadar güzel bir etkinliğin dünyanın her yerinde tanınmıyor olmasına üzüldüğünü dile getirdiği videoda dallıkla ilgili çocukluk anılarını da anlattı.

MÜZE KEŞAN HIDRELLEZ VE DALLIK'I SOSYAL MEDYADAN YAPACAĞI PAYLAŞIMLARLA KUTLAYACAK

Müze Keşan Koordinatörü Aslı Avcı, somut olmayan kültür mirasımız içinde yer alan Hıdrellez ve Dallık'ın korunmasında, yaşatılmasında en etkili yolun, bu geleneklerin sürdürülerek gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle bir araya gelinemeyen bu süreçte, kültürel mirasımız Hıdrellez ve Dallık için farkındalık yaratacak görüntüleri sosyal medya hesaplarımızdan halkımızla paylaşarak bu heyecanı yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kültür Mirasımız Hıdrellez ve bir Keşan geleneği "Dallık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:31:29. #1.15#

title