Kültür Mirasımız Hıdrellez ve bir Keşan geleneği "Dallık"

2016 yılında Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayarak UNESCO'ya sunduğu "Bahar Kutlaması: Hıdırellez", "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"nde yer alıyor.

Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez, Miladi Takvime göre her yıl 6 Mayıs'ta kutlanırken, Keşan'da Hıdrellez coşkusuna eşlik eden Dallık eğlenceleri 5 Mayıs'ta başlıyor.

Keşan'da, 1900'lü yıllarda 5 Mayıs günü Mecidiye kasabasının Rüstem Baba bölgesine giderek arabalarda geceleyen halk, Hıdrellez günü bu bölgedeki değirmen, dere ve orman alanında eğleniyorlardı. Uzun yıllar Zati Bey Korusu ve Korudağ'da kutlanan Dallık, yıllar ilerledikçe mekan değiştirerek Kılıçköy Korusu'na taşındı.

Müze Keşan Sözlü Tarih çalışmaları kapsamında Müzisyen Serkan Çağrı da bu geleneklerin sürdürülerek geleceğe aktarılması ile ilgili görüşlerini ve dallık anılarını Müze Keşan için bir video ile paylaştı.

Serkan Çağrı, bu kadar güzel bir etkinliğin dünyanın her yerinde tanınmıyor olmasına üzüldüğünü dile getirdiği videoda dallıkla ilgili çocukluk anılarını da anlattı.

MÜZE KEŞAN HIDRELLEZ VE DALLIK'I SOSYAL MEDYADAN YAPACAĞI PAYLAŞIMLARLA KUTLAYACAK

Müze Keşan Koordinatörü Aslı Avcı, somut olmayan kültür mirasımız içinde yer alan Hıdrellez ve Dallık'ın korunmasında, yaşatılmasında en etkili yolun, bu geleneklerin sürdürülerek gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle bir araya gelinemeyen bu süreçte, kültürel mirasımız Hıdrellez ve Dallık için farkındalık yaratacak görüntüleri sosyal medya hesaplarımızdan halkımızla paylaşarak bu heyecanı yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler