Kulplu perdeciden maske üretimi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde faaliyet gösteren perdeci Bedri Yavuz, ilçenin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü üretim yapıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde faaliyet gösteren perdeci Bedri Yavuz, ilçenin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü üretim yapıyor.

Kaymakamlık koordinesinde, belediye, Halk Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle başlatılan maske üretim seferberliğine perdeci Yavuz da katıldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek,Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki iş yerinde çalışan Yavuz'u ziyaret ederek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in teşekkürlerini iletti.

Şimşek, Yavuz'un üretime katkı sunmasıyla ilçede maske üretiminin günde 1000'e ulaştığını belirterek, "Maske üretim konusunda gönüllü olarak katkı sunmak istediğini söylemesi üzerine kendisini ziyaret ettik. İş yerinin maske üretimi noktasında gerekli hijyene sahip olduğunu tespit ettik. Üretimde kullanılacak kumaşı kendisine teslim ederek maske üretim sürecine dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Şimşek, üretilen koruyucu maskelerin ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Perdeci Yavuz ise zor günlerde herkesin gücü nispetinde sürece katkı sunması gerektiğini belirterek, "Mesleğim gereği maske üretimine başladım. İhtiyaç duyulduğu sürece maske üretimine devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA