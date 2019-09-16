Son dakika: Diyarbakır'taki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı

16.09.2019 20:58

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, 7 kişinin şehit olurken, 10 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

Kaynak: AA