Kulp'taki parklarda yenile çalışması yapıldı Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, parklarda yenileme çalışması yapıldı.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, parklarda yenileme çalışması yapıldı.

Kulp ilçesinde Turgut Özal, Onur Gülertürk ve İhsan Arslan parklarında eskiyen, yıpranan, kırılan spor aletleri ve oyun grupları sökülerek yerine yenileri takıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek "Vatandaşlarımızın rahat soluk alabileceği, oturup sohbet edebileceği, çocuklarımızın güvenli bir şekilde oynayıp eğlenebileceği en önemli sosyal yaşam alanları olan parklarımızda yenileme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA