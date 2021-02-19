Kulp'ta karla mücadele çalışması
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Kulp'ta karla mücadele çalışması

19.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:20
Kulp'ta karla mücadele çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan kırsal mahalle ve bağlı sokaklarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan kırsal mahalle ve bağlı sokaklarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp ilçesinde ekiplerin kardan kapanan 18 mahalle yolunda başlattığı kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ettiğini söyledi.

Gözlet, "Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahalle ve bağlı sokaklarına ait yolların kardan temizlenmesi için karla mücadele ekiplerimizi yönlendirdik. Karla mücadele ekiplerimiz 7 farklı bölgede eş zamanlı olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolu kapalı olan mahallelerimizin muhtarlarıyla ve mahalle sakinleriyle iletişim halinde olup herhangi bir aksaklığa mahal vermeden kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp kapanan yolları ulaşıma açacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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