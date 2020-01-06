Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.
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Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar nedeniyle kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

06.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:28
Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

'ın ilçesinde kar nedeniyle kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Kulp ve ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek kesimlerde bulunan Aygün, Saltuk, Koçkar, Yuvacık, Kayacık, Akçesır, Ağaçkorur, Karabulak, İslamköy ve Elmalı mahallerinin yolunu ulaşıma açtı.

Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kar kalınlığının yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığını, ekiplerce yürütülen çalışmalarla 10 kırsal mahalle ile ulaşımın yeniden sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA
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