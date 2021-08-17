Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
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Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı

Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dolandırıcılık olaylarının artmasıyla beraber, Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda, ilçe emniyet amirliği ile zabıta müdürlüğü tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dolandırıcılık olaylarının artmasıyla beraber, Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda, ilçe emniyet amirliği ile zabıta müdürlüğü tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Kulp ilçe merkezinde, ilçe emniyet amirliğine bağlı polis merkezi koordinesinde polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık konularını içeren bilgilendirme broşürü dağıtarak ve uyarıda bulundu.

Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Kulp ilçesinde polis ve zabıta ekiplerimizce vatandaşları bilinçlendirmek ve suçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla vatandaşlara güvenlikleri ile ilgili almaları gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Ayrıca Dolandırıcılığa karşı alınması gereken tedbirler ile İnternet ortamında bilgi kirliliğinin önlemek için yapılması gerekenlerin yer aldığı afişler resmi kurum ve işyerlerine asılarak konu içeriğine uygun billboardlar hazırlanarak ilçe merkezinde bir çok noktaya takıldı. Vatandaşlarımızın bu konularda mağduriyet yaşamaması için daha dikkatli olmalarını diliyor, bu konularla ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Broşürlerde vatandaşların kendilerini suçlardan nasıl korumaları gerektiği anlatılarak içeriğinde yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kulp'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı - Haberler
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