Kulp Belediyes'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet Açıklaması

19.09.2019 15:44

Diyarbakır'ın kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, vatandaşların hak ettiği hizmetleri almaları için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, Kulp ilçesini en gözde ilçe haline getirmeye çalışacaklarını ve görevini layıkıyla yapan çalışanlarla sorun yaşamayacaklarını belirtti.



Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, amaçlarının tüm vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak olduğunu söyledi. Kaymakam Gözlet, "İlçemizi devletin tüm imkanlarını kullanarak ve sizden alacağımız manevi destek ile kalkındırmak ve tüm yönleriyle Türkiye'nin en gözde ilçelerinden biri haline getirmektir. İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamaktır. Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bütün vatandaşımızın hak ettiği kaliteli belediye hizmeti alması için gece gündüz canla başla mücadele edeceğiz. Bizim görevini layıkıyla ifa eden hiçbir çalışanımızla sorunumuz yoktur. Bu anlamda kanunun ve gerekli mevzuatların doğrultusunda hareket edeceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle devletimizin desteğiyle Kulplu hemşerilerimiz ve ilçemiz için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmayı kendimize düstur edineceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA