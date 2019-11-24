Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı

24.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:15

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gündemi sarsan iddiası ardından Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen isimler arasında adı geçen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'den istifa etmesiyle ilgili, E- Devlet şifresi aldıktan sonra parti üyeliğinden sistem üzerinden istifa edebildiğini gördüğünü ve bu şekilde istifasını verdiğini söyledi.

"İDDİALAR ÖNCESİ İSTİFA ETMEM ŞANS"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, CHP'den istifa etmesiyle ilgili konuştu. İstifa nedeninin kulis dedikodularından uzaklaşmak olduğunu belirten Feyzioğlu, Sözcü gazetesi Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Erdoğan'ın Saray'da görüştüğü CHP'li isim" iddiaları öncesinde istifa etmesinin kendisi için bir şans olduğunu söyledi.

KÜLLİYE'YE GİDEN İSİM FEYZİOĞLU MU?

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li isim" iddialarıyla ilgili konuştu. Meselenin CHP'nin içinden çıktığını belirten Feyzioğlu, Rahmi Turan'ın, Muharrem İnce'nin adını açıklamadan önce kendi adının çıktığını belirterek, sosyal medyada çok sayıda sahte hesaptan kendi adının öne sürüldüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP üyeliğinden istifası hakkında konuşan Feyzioğlu, E- Devlet şifresi aldıktan sonra parti üyeliğinden sistem üzerinden istifa edebildiğini gördüğünü ve bu şekilde istifasını verdiğini açıkladı. Feyizoğlu, 2013 yılında ise Parti Meclisi'nden istifa etmişti.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.