Kulkan Erdenet kimdir? Çukur Kulkan Erdenet'i kim canlandırıyor?

Kulkan Erdenet kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çukur dizisinde son bölümlerde senaryo kadar oyuncular da dikkat çekiyor. Cengiz Erdenet'in küçük oğlu Kulkan Erdenet, planları ve komik kişiliği ile izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisinde Koçovalı ailesinin düşman ailesi Erdenet'ler büyük dikkat çekiyor. Pavyon sevdasıyla izleyenlere komik anlar yaşatan Kulkan karakteri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Cengiz Erdenet'in küçük oğlu ve Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay erdenet'in küçük kardeşi Kulkan Erdenet izleyicilerin dikkatini çektiği kadar bol bol araştırılıyor da. Peki, Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR KULKAN ERDENET KİMDİR?

Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini Genco Özak canlandırıyor.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)