Kulisleri Sallayan İddia: Oyuncu Meltem Cumbul, Seçimlerde Şişli'den Aday Olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evinde akşam yemeğinde buluşmasının ardından gece saatlerinde kulislere bomba gibi bir haber düştü. İddialara göre, oyuncu Meltem Cumbul seçimlerde Şişli'den aday gösterildi.

MELTEM CUMBUL ŞİŞLİ'DEN ADAY GÖSTERİLDİ

F5Haber'de yer alan habere göre; CHP'nin en çok merak edilen ilçesi ve İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'de oyuncu Meltem Cumbul aday gösterildi.

YEMEKTE KARAR VERİLDİ

Akşam yemeğinde, başta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yer aldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

SARIGÜL, ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

CHP'den Şişli için aday adaylığı başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'ün aday olmasına sıcak bakılmamasının ardından ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Sarıgül'ün Şişli'den başka yerde aday olmak istemediği ve aday gösterilmezse DSP ya da bağımsız olarak aday olacağı belirtilmişti.

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