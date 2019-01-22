Kulisleri Sallayan İddia: Oyuncu Meltem Cumbul, Seçimlerde Şişli'den Aday Olacak
İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli adayı olarak oyuncu Meltem Cumbul ismine karar verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evinde akşam yemeğinde buluşmasının ardından gece saatlerinde kulislere bomba gibi bir haber düştü. İddialara göre, oyuncu Meltem Cumbul seçimlerde Şişli'den aday gösterildi.
MELTEM CUMBUL ŞİŞLİ'DEN ADAY GÖSTERİLDİ
F5Haber'de yer alan habere göre; CHP'nin en çok merak edilen ilçesi ve İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'de oyuncu Meltem Cumbul aday gösterildi.
YEMEKTE KARAR VERİLDİ
Akşam yemeğinde, başta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yer aldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.
SARIGÜL, ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
CHP'den Şişli için aday adaylığı başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'ün aday olmasına sıcak bakılmamasının ardından ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Sarıgül'ün Şişli'den başka yerde aday olmak istemediği ve aday gösterilmezse DSP ya da bağımsız olarak aday olacağı belirtilmişti.
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MELTEM HANIM SİNEMA''YA DEVAM EDİNİZ BENCE. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Desene Şişli''nin geleceği SİSli!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SADECE ŞAHIS KİM DİYE GÖSTERİLMEK İÇİN SİYESETDEN ANLAMAYAN SAĞDA SOLDA BİRİLERİNE SALLAYAN USLUP DAN YOKSUN İNSANLARA MI BELEDİYELER TESLİM EDİLECEK. HAALA MUHALEFET PARTİ SEÇİMLERİNİ YANLIŞ YAPIYOR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Karaköyden aday yapsaydınızCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Tek çare SarıgülCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır