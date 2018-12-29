Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu
Kulislerden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleyeceği aday tanıtıp töreninde açıklanacak. Toplantıya saatler kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe adaylarının yazılı olduğu listeler kulislere sızdı.
İşte kulislere sızan listeye göre AK Parti'nin İstanbul adayları:
İstanbul- Binali Yıldırım (TBMM Başkanı)
Adalar - Özlem Öztekin Vural (AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)
Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
Ataşehir - İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Bağcılar - Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
Bayrampaşa - Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
Beykoz - Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Büyükçekmece - Mevlüt Uysal
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
Esenler - M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
Esenyurt - Azmi Ekinci
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Fatih Özçiçek
Kadıköy - Özkan Özgül Yavuz
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece - Temel Karadeniz
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sultanbeyli - Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
Zeytinburnu - Ömer Arısoy