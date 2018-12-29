Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu

Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu

Kulislerden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleyeceği aday tanıtıp töreninde açıklanacak. Toplantıya saatler kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe adaylarının yazılı olduğu listeler kulislere sızdı.

İşte kulislere sızan listeye göre AK Parti'nin İstanbul adayları:

İstanbul- Binali Yıldırım (TBMM Başkanı)

Adalar - Özlem Öztekin Vural (AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir - İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar - İbrahim Ulusoy

Bağcılar - Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Mehmet Umur

Başakşehir - Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa - Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz - Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Büyükçekmece - Mevlüt Uysal

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler - M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt - Azmi Ekinci

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Fatih Özçiçek

Kadıköy - Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece - Temel Karadeniz

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sultanbeyli - Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

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