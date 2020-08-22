Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü
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Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü

Antalya'da yangında evi küle dönen vatandaş, içeride yanarak can veren bıldırcınlarına üzüldü.

Küle dönen evine değil, ölen bıldırcınlarına üzüldü
22.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:48

Antalya'da yangında evi küle dönen vatandaş, içeride yanarak can veren bıldırcınlarına üzüldü. Talihsiz adam, "Evi boş ver, ben dışarıda da yaşarım. Bıldırcınlar gitti. Onlar benim arkadaşlarımdı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi 3581. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Doğan'a (38) ait gecekonduda bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bu sırada evin içerisinde bulunan Doğan, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürdü. Bu sırada Doğan, içeride kafeste bıldırcınlarının olduğunu bildirdi. İtfaiye evin içerisinde yaptığı incelemede bıldırcınların yanarak hayatını kaybettiğini belirledi, kafesi dışarı çıkardı. Bıldırcınlarının öldüğünü duyan Doğan büyük üzüntü yaşadı. Doğan'ı itfaiye ekipleri teskin etmeye çalıştı.

"Ben sokakta yatardım, bıldırcınlar yandı ağabey"

Orhan Doğan, 3 bıldırcının öldüğünü belirterek, "Ben sokakta da yatarım. Evin yandığına değil, bıldırcınlar yandığına üzülüyorum. Her gün öterler, yumurtlardı. 15 liraya aldım tanesini. Onlar benim arkadaşımdı, besliyordum. Kafes değil, kafesin içindeki önemli. Ne yapayım boş kafesi. Şimdi hepsi bulut oldu. Evim yandı. Yardım edilirse, güzel bir yer alacağım. Tavuk da bıldırcın da besleyeceğim." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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