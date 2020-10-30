Kulalı anne-kızı enkaz altında
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Kulalı anne-kızı enkaz altında

30.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:35
Kulalı anne-kızı enkaz altında

kızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

kızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Aslen Kulalı olan iş insanı Reha Gidiş'in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş'in Bayraklı ilçesindeki bir enkazın altında kaldığı öğrenildi. Gidiş ailesinin yakınları, enkaz altında kalan anne-kıza ulaşılabilmesi için, ailenin adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan acil kodlu mesajlarda ise ailenin "Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Bey Apartmanı Bayraklı/İzmir" adresi yer aldı. - MANİSA

Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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