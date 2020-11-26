Kulaklı orman baykuşları, köyün ekolojik dengesini sağlıyor
AKSARAY'ın Darıhüyük köyünde 4 yıl önce sadece 4 olan, zamanla 200'e kadar yükselen kulaklı orman baykuşları, tarlalardaki fareleri yedikleri için köyün ekolojik dengesine katkı sağlıyor.
AKSARAY'ın Darıhüyük köyünde 4 yıl önce sadece 4 olan, zamanla 200'e kadar yükselen kulaklı orman baykuşları, tarlalardaki fareleri yedikleri için köyün ekolojik dengesine katkı sağlıyor. Köylülerin beslemeye çalıştığı baykuşlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.
Genellikle ormanları yaşam alanı olarak seçen, dünyanın bazı bölgelerinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kulaklı orman baykuşları, güvenli hissettiği bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor. Darıhüyük köyünü tercih eden baykuşların sayısı da her geçen gün artırıyor. Köyde oturan doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, 4 yıl önce cami avlusunda 4 baykuş gördüğünü belirterek, şunları söyledi:"Baykuşların bir cami avlusundaki ağacın üzerindeki hallerini gördüm. Baykuşların kış mevsiminde yiyecek aramak için başka yerlere gideceğini bildiğimden dolayı onları tavuk ciğeriyle besledim. Sayıları gün geçtikçe arttı. Şu anda köyümüzde evlerin önündeki ağaçlarda mutlaka kulaklı orman baykuşunu görebilirsiniz. 6 gün önce yaptığım sayımda 200'e yakın kulaklı orman baykuşu olduğunu belirledim. Türkiye popülasyonunu düşündüğümüzde, bir köyde bulunabilecek en büyük rakam. Bu anlamda gerçekten çok önemli. Belki Türkiye'de bu kadar baykuşun bir arada olduğu başka bir yer yoktur. 2-3 ağacın üzerinde 200 tane baykuşu aynı anda görmek inanılmaz mutluluk verici bir olay."
"Burada her gün onlara yem ve su veriyorum. Torunlarım onları kovalıyor. Ben de onları uyarıyorum ve yapmayın diyerek günah olduğunu söylüyorum. Burada dalda yuva yaptılar ve duruyorlar. Bize hiçbir zararları yok. Ben bunların köyde gönüllü koruyuculuğunu yapıyorum. Bunların kulakları ve gözleri çok güzel, Allah'ım çok güzel yaratmış. Bu kuşlar sürekli bana bakar, benim küçük torunum elini çırpınca, hemen uçarlar ve bir müddet sonra geri gelirler. Bunlar benim en büyük misafirlerim'.'
?
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ