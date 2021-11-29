KÜLAHIMA ANLAT FİLMİNİN LANSMANI YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - DÜNYACA ünlü maraş dondurmasının hikayesini anlatacak olan külahıma anlat filminin lansmanı, başrol oyuncuları Tuğba özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen'in katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir gecyle yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede sahneye ilk çıkan yapımcı Cüneyt Şentürk oldu. Şentürk daha sonra sırasıyla senarist eşi Banu Şentürk, yönetmen Ahmet Karaağaç ile filin oyuncularını sahneye davet etti.

Filmde Mine rolünü canlandıracak olan Tuğba Özay, çekimler için bir hafta Kahramanmaraş'ta olacağını söyledi. Filmin, Kahramanmaraş'ın tanıtımı içinden çok önemli olduğunu belirten Özay, "Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu kadar güzel, birbirinden başarılı ve değerli üstatlarla bir komedi filminden rol almaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

ZAYIFLADIKTAN SONRAKİ İLK FİLMİ OLACAK

Tuğba Özay daha sonra, "Müstakbel eşim. Çok uyumluyuz gördüğünüz gibi. Seviyoruz birbirimizi' diyerek mikrofonu, filmde eşi rolünde olacak olan Okan Karacan'a verdi. Karacan, uzun bir zaman sinema filmine ara verdiğini, Cüneyt Şentürk'ün kendisini ikna etmesiyle zayıfladıktan sonra kamera karşısına geçeceği ilk film olduğunu söyledi. Karacan, "Benim 6 tane sinema filmi var. Bu arada ben çok uzun bir ara verdim. Evlendim, 2 çocuk oldu. Bu, benim ilklerimi barındıran bir sinema filmi. Nedenine gelince, bu halimle ilk defa bir sinema filmi olacak. Herkes çok merak ediyor çünkü bütün filmlerimde 160 kiloydum hatırlarsanız" diye konuştu.

Naci Taşdöğen ise, filmde Mert rolündeki Okan Karacan'ın babası, dondurma ustasını canlandıracağını belirterek, "Filmde, bu dondurmayı bütün dünyaya tanıtan Mehmet usta karakterini oynamaktan da büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

HABABAM SINIFI MÜZİĞİ İLE TANGO

Konuşmaların ardından oyuncular, üzerinde filmin afişinin olduğu pastayı kesti. Gecenin kapanışı, Hababam Sınıfı filminin oyuncularından Ergün Sözen'in ve balerin Bahar Dilek Özmert'in yaptığı tango gösterisi oldu. Sözen ve Özmert, tangoyu, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz müziği ile yaptı.