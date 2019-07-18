Kula-Salihli Jeoparkı UNESCO tarafından inceleme sürecine girdi

Bu kapsamda şehrimize gelen UNESCO temsilcileri Alessandra Cassini ve Barnabas Korbely, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil eşliğinde Salihli ve Kula ilçelerinin tarihi yerlerinin yanı sıra Kula-Salihli Jeoparkı'nı inceledi.

2013 yılında UNESCO Global Jeoparklar listesine giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan Kula UNESCO Global Jeoparkı Türkiye'de 1. Avrupa'da 74 jeoparktan 58. Dünyada 147 jeoparktan 101. olan Türkiye'nin ilk jeoparkı, 2013'ten bu yana ikinci denetimini geçen hafta içerisinde geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, Avrupa UNESCO jeopark denetçileri İtalyan Alessandra Cassini ve Macar Barnabas Korbely'i ağırladı. 13-14-15 Temmuz tarihlerinde ilk olarak Birliğin Salihli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan jeopark noktalarını: Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı, Sardes Antik Kenti, Gölmarmara Gölü, Tekelioğlu Köyü ve Bintepeler'de incelemelerde bulundu. Salihli'deki Jeopark Ziyaretçi Merkezinde, Kula-Salihli Jeoparkı'nın desteklediği Kadınlar Kooperatifi'nin yaptığı el sanatları ve ürünlerini inceleyen heyet, atölyede yapılan tezhip, minyatür, halı dokuma ve diğer el sanatları çalışmalarını hayranlıkla izlediler.

Kırsal Kalkınmayı Yerinde Gördüler

İncelemeler esnasında denetçilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kula-Salihli Jeopark koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Dr. Serdar Aytaç, Kula –Salihli Jeopark Müdürü Yiğit Karakuzu eşlik etti. Daha sonra 15 Temmuz günü Kula'ya geçen heyet 16-17 Temmuz tarihlerinde, Kula Belediye sınırlarında bulunan Kula ve Sandal Divlit Volkan Konilerini, volkanik arazi ve yürüyüş yollarını, Emreköy Yunusemre Türbesi, Carullah Bin Süleyman Camisi, Peribacalarında incelemelerde bulunan heyet Jeoparkın öncelikli amaçlarından olan kırsal kalkınmayı yerinde görme fırsatı buldu. Kırsal Kalkınmada pilot köy tayin edilen Çakırca Köyü Ziyaretçi Merkezi'nde köy kadınlarının yöresel yemeklerinden hazırlamış oldukları öğle yemeği yediler.

Büyükşehir Belediyesi Tarafından Restore Edilen Tarihi Evler Gezildi

Daha sonra Kula Tarihi Evleri'ni gezen denetçiler tarihi evlere ve sokaklara hayran kaldılar. Burada da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği ve ahşap işçiliğinde önemli bir yeri olan Beyler Evi'nde Kula'nın yöresel lezzetlerini tatmış oldular. Restorasyon geçirmiş Eski Kilise'deki Kula Jeopark Ziyaretçi Merkezi ve Müzesinde incelemerde bulunan heyet yine Tarihi Kula Evlerinde ürettikleri ve sergiledikleri el ürünlerini tanıtan Kula-Salihli Jeoparkı'nın desteklediği kadınlar kooperatifinde Türk kahvelerini yudumlarken projeleri hakkında bilgi veren Kadınlar Kooperatifi başkan ve yardımcısını merakla izlediler.

Ülkemizi Jeoparklar Ağında Temsil Edecek

Bu kadar zengin bir birliğin; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Kula Belediyeleri'nin kurduğu Jeopark Belediyeler Birliği'nin Kula-Salihli Jeoparkı'nı inceleme esnasında her bir noktasında yapılan çalışmalardan, temizlik, düzenleme, planlamalardan misafirperverlikten memnun olarak ayrılan denetçilerden sonra dört yıllık sertifika süreci başlamış oldu. Sürecin tamamlanmasının ardından ülkemizin ve Manisa'mızın prestij bir kurumu olan Kula-Salihli Jeoparkı, EGN ve GGN jeoparklar ağında ülkemizi onurla temsil edecek.

Kaynak: Bültenler