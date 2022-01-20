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Kula'dan Genel Müdür Aslay'a ziyaret

Kula'dan Genel Müdür Aslay'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ağırladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ağırladı. Ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Aslay, Manisa'ya ortaklaşa hizmet etmek için birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde 17 ilçede de sahada ve görev başındayız. Manisa'nın önemli değerlerinden Kula ilçemize de birçok hizmeti kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de daha güzel yatırımları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin ortak amacı Manisa'ya hizmet etmektir" dedi.

Tosun, "Yapılan hizmetler Kula'yı yaşanılabilir bir kent yaptı"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, "MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçemize birçok yatırımı kazandırdı. Her anlamda Kula mahalleleri hizmeti gördü. Bundan sonraki süreçte de ilçemizdeki ihtiyaç olunan noktalarda güzel hizmetlerin geleceğine inancım sonsuzdur. Yapılan tüm yatırımlar için teşekkür ediyorum" dedi.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hüseyin Tosun, Hisarcık, Kula, Güncel, Haber

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