24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu
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24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu

24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlattığı projede yüzme antrenörlüğü yapan 24 yaşındaki Buse Görer, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Görer, yarın toprağa verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı projenin Nevşehir Kula ayağında görev yapan 24 yaşındaki yüzme antrenörü Buse Görer, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Görer'in vefatı başta arkadaşları olmak üzere, duyan herkesi yasa boğdu. Genç kız yarın gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilecek.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

Nevşehir - Aksaray Çevre yolu Ağıllı köyü yol kavşağında Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden 45 AAY 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde yola savrulup takla attı. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan araç içerisinde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki antrenör Buse Görer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç eğitmenin vefat haberi, Kula'da eğitim camiasını yasa boğdu.

CANKURTARANLIK DA YAPIYORDU

Öte yandan elim kazada yaşamının yitiren Görer'in, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Görer'in, bu eğitim öğretim yılı başında Encekler İlkokulu'ndaki görevini tamamlamasının ardından Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada yaşamını yitiren eğitmen Buse Görer'in, yarın yani 10 Eylül Cuma günü memleketi Manisa'da defnedileceği öğrenildi. Görer, yarın saat 12.00'de Manisa Hatuniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Öte yandan aynı kazada Yunusemre Belediyespor Basketbol takımında antrenör olarak görev yapan Hakkı Altınbilek de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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