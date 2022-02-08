Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı - Haberler
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Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı

Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in Manisa il merkezine tayini çıkmasının ardından amir olarak atanan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel göreve başladı.

MANİSA (İHA) - Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in Manisa il merkezine tayini çıkmasının ardından amir olarak atanan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel göreve başladı.

2018 yılından bu yana Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in, Manisa il merkezine tayini çıktı. Şahin'in tayininin çıkmasının ardından Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel, Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak atandı. Şahin'in ilişki kesmesinin ardından göreve başlayan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel, Şahin'den görevi devraldı. - MANİSA

Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Trafik Denetleme, Serkan Şahin, Komiser, Manisa, Yerel, Haber

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