'Kul hakkı yedim' deyip intihar etmeye çalışan şahsı polis kurtardı
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'Kul hakkı yedim' deyip intihar etmeye çalışan şahsı polis kurtardı

'Kul hakkı yedim' deyip intihar etmeye çalışan şahsı polis kurtardı Adana'da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehrine atlayıp intihar edeceği sırada, polis ekipleri şahsı tutarak kurtardı.

25.06.2020 03:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 04:12

'Kul hakkı yedim' deyip intihar etmeye çalışan şahsı polis kurtardı

ADANA - Adana'da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehrine atlayıp intihar edeceği sırada, polis ekipleri şahsı tutarak kurtardı. Köprüden nehre atlamak isteyen şahıs polislere 'kul hakkı yedim' bu yüzden intihar edeceğim dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolu Seyhan Viyadüğünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar köprü üzerinden nehre atlamak üzere olan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri intihar girişiminde bulunan Bayram D. yanına gelerek şahsı ikna etme çalışmalarına başladı. Olay mahalline gönderilen uzlaştırmacı polis memuru ise yaklaşık 1 saat boyunca Bayram D. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Viyadükten nehre atlamakta kararlı olan Bayram D. polis ekipleri tarafından yakalanıp demir korkulukların öbür tarafına çekildi. Bayram D. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, Bayram D.'in polislere 'kul hakkı yedim' bu nedenle intihar edeceğim dediği öğrenildi.

'Kul hakkı yedim' deyip intihar etmeye çalışan şahsı polis kurtardı

Kaynak: İHA

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