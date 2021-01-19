Kuğuların kış keyfi

Kuğulu Park'taki kuğular Parkı ziyarete gelen vatandaşlar Park içindeki kuğu, ördek ve kazlar Çankaya Belediyesi veteriner hekimin konuşması ANKARA - Ankara'nın en güzel parklarından Kuğulu Park'ın sakini olan kuğular, ördekler ve kazlar bir kısmı buz tutan havuzlarında kış aylarının...