Kuğuların kış keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kuğuların kış keyfi

19.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:00

Kuğulu Park'taki kuğular Parkı ziyarete gelen vatandaşlar Park içindeki kuğu, ördek ve kazlar Çankaya Belediyesi veteriner hekimin konuşması ANKARA - Ankara'nın en güzel parklarından Kuğulu Park'ın sakini olan kuğular, ördekler ve kazlar bir kısmı buz tutan havuzlarında kış aylarının...

Kuğulu Park'taki kuğular

Parkı ziyarete gelen vatandaşlar

Park içindeki kuğu, ördek ve kazlar

Çankaya Belediyesi veteriner hekimin konuşması ANKARA - Ankara'nın en güzel parklarından Kuğulu Park'ın sakini olan kuğular, ördekler ve kazlar bir kısmı buz tutan havuzlarında kış aylarının keyfini çıkarıyor.

Kuğuların kış keyfi
Kuğuların kış keyfi
Kuğuların kış keyfi
Kuğuların kış keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuğuların kış keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:02:42. #1.14#
title