Kuğuların kış keyfi
19.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:00
Kuğulu Park'taki kuğular Parkı ziyarete gelen vatandaşlar Park içindeki kuğu, ördek ve kazlar Çankaya Belediyesi veteriner hekimin konuşması ANKARA - Ankara'nın en güzel parklarından Kuğulu Park'ın sakini olan kuğular, ördekler ve kazlar bir kısmı buz tutan havuzlarında kış aylarının...
Kuğulu Park'taki kuğular
Parkı ziyarete gelen vatandaşlar
Park içindeki kuğu, ördek ve kazlar
Çankaya Belediyesi veteriner hekimin konuşması ANKARA - Ankara'nın en güzel parklarından Kuğulu Park'ın sakini olan kuğular, ördekler ve kazlar bir kısmı buz tutan havuzlarında kış aylarının keyfini çıkarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı