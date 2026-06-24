Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Norveç'in galibiyetinin ardından duygusal görüntüler ortaya çıktı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü, sahadan tribünlere yönelerek galibiyet sevincini sevdiği kişiyle kutladı.

MAÇ BİTTİ, TRİBÜNLERE KOŞTU

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından büyük sevinç yaşayan Norveçli teknik adam, doğrudan tribünlere giderek kendisini destekleyen yakınıyla bir araya geldi. Saha kenarında yaşanan kutlama anları, turnuvanın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

DUYGUSAL KUTLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Norveç'in galibiyetinin ardından yaşanan bu anlar, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Teknik direktörün zafer sevincini sevdiği kişiyle paylaşması, karşılaşma sonrasının en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

O anlardan kareler: