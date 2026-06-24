New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. New York Times yazarları Phil Hay ve Liam Tharme, Ay-Yıldızlılar'ın turnuvadaki performansını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

"TÜRKİYE'Yİ SÜRPRİZ ADAY OLARAK GÖRMEMELİYİZ"

İki yazar, Türkiye'nin turnuvaya erken veda etmesini sert ifadelerle eleştirirken, "Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bir daha Türkiye'yi asla Dünya Kupası'nda sürpriz aday olarak görmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Yazıda, Türkiye'nin henüz grup aşaması tamamlanmadan elenmesine dikkat çekildi.

"HİÇBİR BAHANELERİ YOK"

Phil Hay ve Liam Tharme, kadrodaki yıldız isimlere rağmen alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu savundu. Yazarlar, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyunculara sahip olan Türkiye'nin performansına ilişkin, "Bu kadar kötü olmalarının herhangi bir bahanesi yok." ifadelerini kullandı.