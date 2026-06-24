Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı

2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın Los Angeles'taki otelinde protesto görüntüleri yaşanmaya devam ediyor. Milli takım kafilesinin otele giriş yaptığı sırada bir grup taraftar, alınan sonuçlar nedeniyle TFF yönetimine ve teknik heyete tepki gösterdi.

"BAŞKAN GEL..." SÖZLERİ SONRASI GERGİNLİK

Protestolar sırasında taraftarlardan birinin, "Başkan gel, bizi tehdit et. Et tehdit, buradayız gel" şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu sözlerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarların bulunduğu noktaya dönerek parmak salladığı görüldü.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Takım'ın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası Dünya Kupası'na erken veda etmesi, taraftarların tepkisini beraberinde getirmişti.

Los Angeles'taki otel önünde toplanan bazı taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime yönelik eleştirilerde bulunurken, yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.