Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadele sırasında yaşanan bir olay nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulundu.

HAKEMİN SAATİ GÜNDEM OLDU

İddiaya göre karşılaşmanın 45. dakikasında Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini alarak bileğine taktı. Sarı kartı bulunan futbolcunun daha sonra saati hakeme geri verdiği öne sürülürken, bu anın görüntülere yansımadığı belirtildi.

TFF'NİN BAŞVURU YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, FIFA talimatlarında yer alan bazı kurallar doğrultusunda TFF hukukçularının konuyu değerlendirdiği ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu bilgilendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre Hacıosmanoğlu'nun, "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" ifadelerini kullanmasının ardından FIFA ile temasa geçildi.

FIFA'DAN OLUMSUZ YANIT İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre FIFA, hakemin ikinci bir saat taşıyor olmasının görevini yapmasına engel oluşturmadığını belirterek başvurunun dayanağını yeterli bulmadı. FIFA'nın, "Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor" görüşünü ilettiği öne sürüldü.