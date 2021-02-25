Küf Mantarı Nedir, Neden Oluşur ve Nasıl Ürer? Küf Mantarı Özellikleri ve Alerjisi Hakkında Bilgi

Küf mantarı öyle bir yapıya sahiptir ki, sütün yapısını bozarak ekşitir ve onunla sirke yapımını sağlamış olur.

Küf mantarı öyle bir yapıya sahiptir ki, sütün yapısını bozarak ekşitir ve onunla sirke yapımını sağlamış olur.

Küf Mantarı Nedir?

Küf mantarının oluştuğu alanlar genellikle rutubetli yerlerdir. Ayrıca tüketim zamanı dolmuş gıdalar, içeceklerde de görülebilir. Ama bu durum özellikle alerjik bünyeli kişilerde sorun oluşturacaktır. Gıdaların üzerini kaplayan bu mantarlar, nemli duvarlardaki mantarlarla aynı yapıda değildir. Özellikleri birbirinden tamamen farklıdır.

Küf Mantarı Neden Oluşur?

Küf mantarı uzun süre bekleyen gıdalarda veya çok nemli ortamlarda oluşmaktadır. Yiyeceğin küflenmesi ise yapısal olarak bozulduğu anlamına gelir. Bu gıdaların tüketilmemesi gerekir. Ama gıda atıklarını çürüttükleri için dost mantarlar olarak kabul edilir.

Küf mantarları alerjik bünyelere dokunabilir ama hayati tehlike yaratmaz. Mantar tarihte penisilin üretimi sırasında da kullanılmıştır. Küflenen ekmeklerin tüketilmemesi gerekir.

Küf Mantarı Özellikleri

Küf mantarının üreme şekli oldukça ilginçtir. Tıpkı polenler gibi havada sporlar yardımıyla ürerler. Etrafa yayılma özellikleri vardır. Özellikle rutubetli ve güneş görmeyen ortamlarda hızlı bir şekilde ürerler. Doğada da yaygın bir şekilde bulunurlar. Küf mantarı dolapta tutulan yiyeceklerde daha nadir görülür. Dondurulan gıdalarda ise görülmemektedir.

Dolapta saklanmayan ve kullanım süresi dolan yiyecekler küflenirler. Küf mantarı sadece gıdalarda değil, kumaşlarda da görülebilir. Islak kalan ve kuruyamayan kumaşlarda küflenebilir. Bekletilen çöplerde zaman içinde küflenecektir. Küf mantarları yapısı gereği çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda üreyemezler. Küf mantarları gözle görülmezler.

Küf Mantarları Nasıl Ürer?

Küf mantarları rutubetli ve güneşsiz yerlerde, havada dolaşan sporlar yardımıyla üremektedirler. Dış ortamda çürüyen bitkilerin üzerinde bile olabilmektedir. Yiyeceklerin uygun saklama koşullarında bekletilmemesi küflenmeye neden olur. Süresi geçen yoğurtların veya peynirlerin küflendiği gözlemlenir. Yiyeceklerin tüketim zamanlarında kullanılması gerekir.

Herhangi bir yiyecekte, örneğin ekmekte küf görüldüğünde ekmeğin atılması gerekir. Küflü kısmının atılması küften arındığı anlamına gelmez. Ekmekte küfün görünür hale gelmesi, son evresidir. Bu tüm ekmeğe küfün işlediği anlamına gelmektedir. Herhangi bir yerdeki küf, tüm gıdaya işlediği anlamına gelir.

Küf Mantarı Alerjisi Hakkında Bilgi

Küf mantarı havada uçuşan sporlar halindedirler ve rutubetli ortamlar üremeleri için uygundur. Üreme aşamasında olan bir mantar sporu, kişinin vücuduna solunum yoluyla girebilir. Kişinin küf mantarı alerjisi olabilir. Bu aşamadan sonra kişide bir takım alerjik reaksiyonlar görülür. Bu reaksiyonlar;

· Ciltte yanma

· Aşırı kaşıntı

· Cilt yüzeyinde lekelenme

· Gözlerde yanma ve kaşıntı

· Burun tıkanması

· Alerjik nezle

· Astım

· Nefes almada sorun yaşama

· Gözlerin sulanması

Bu şikayetler başladığı anda kişinin bir hekime başvurması gerekmektedir. Kişiye alerji ile ilgili testler yapılır. Daha sonra ise tedaviye başlanılması uygun olacaktır. Küf mantarlarının çok fazla çeşidi vardır. Fakat bütün küf mantarları alerji yapmaz. Bu mantarların bazıları alerji yapmaktadır. Tedavi ile bu belirtiler tamamen ortadan kaldırılabilir ya da azaltılabilir. Küf mantarlarından korunmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir;

· Zamanı geçmiş ve küf belirtisi olan gıdaları tüketmemek

· Nemli ortamları havalandırmak

· Islak zeminleri kurulamak

· Küflü alanları temizlemek

· Çöpü uzun süre mutfakta tutmamak

· Evi sık sık havalandırmak

· Saksı topraklarına dikkat etmek

· Elbiseleri havalandırmak

· Evin güneş alması içi perdeleri açmak

· Evin içinde yemek atıkları bırakmamak

· Küf olan alanları temizlerken sporları solumamak için maske takmak

· Evde buhar makinesi kullanmamak

Kaynak: Hürriyet