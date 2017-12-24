Kudüs Tasarısının BM'de Kabul Edilmesi
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin tek taraflı Kudüs kararını kınayan karar tasarısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin tek taraflı Kudüs kararını kınayan karar tasarısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti.
Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Amerika'ya BM'de tarihi bir Kudüs dersi verildiğini vurgulayarak, "Karar, dünyada ABD ve İsrail'in yalnızlığını tescil ederken Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dünyada yalnızlaştığını iddia edenlere de sert bir tokat vurmuştur." ifadesini kullandı.
Alınan kararın bir oylamadan çok daha fazlasını ifade ettiğine dikkati çeken Kaan, şöyle devam etti:
"Birleşmiş Milletler oylamasında sadece Kudüs'ün kaderi yeniden tayin edilmedi. Dünyanın 5'ten büyük olduğu BM tarihine perçinlendi. Tüm tehditlerine rağmen dünya ABD'ye restini çekerek bu hukuk tanımaz tavrına büyük bir tokat vurdu."
Kaan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasının umudu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler'de alınan bu tarihi karar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin başarısıdır. Cumhurbaşkanımız, mazlumların, masumların ve ümmetin umudu oldu. Bu karar İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu göstermiştir. BM üyesi 128 ülke, haksızlığın, gücün, baskının, tehdidin, kalabalığın ve kabadayılığın uluslararası hukukta yeri ve karşılığı olmadığını ve bunların geçersiz olduğunu ABD yönetimine ders olarak öğretti. Bu tarihi bir zaferdir. İnsanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisidir. Umarız bu tablodan dünya ders çıkarır."