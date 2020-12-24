Kudüs surları İsrail ve Fas bayrakları ile aydınlatıldı

ABD arabuluculuğunda İsrail ile Fas arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile İsrail ve Fas bayrakları yansıtıldı.

ABD arabuluculuğunda İsrail ile Fas arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile İsrail ve Fas bayrakları yansıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD arabuluculuğunda İsrail ve Fas'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. İki ülke arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile İsrail ve Fas bayrakları yansıtıldı.

İsrail ile ilişkilerini normalleştiren 4. Arap ülkesi Fas'a Tel Aviv'den ilk doğrudan ticari uçuş iki gün önce gerçekleştirilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şhabat liderliğindeki İsrail heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner eşliğinde başkent Rabat'a varmıştı. Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD ve İsrail ortak heyetini kabulünün ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında 4 anlaşma imzalanmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı