KUDAKA Yönetim Kurulu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Toplandı
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KUDAKA Yönetim Kurulu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Toplandı

KUDAKA Yönetim Kurulu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Toplandı
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136'ncı Yönetim Kurulu Toplantısı Avrupa Müze Forumu'nun 2021 Yılı Silletto Ödüllü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136'ncı Yönetim Kurulu Toplantısı Avrupa Müze Forumu'nun 2021 Yılı Silletto Ödüllü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim'in ev sahipliğinde, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Demirözü Kaymakamı Engin Tok, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, KUKADA Genel Sekreteri Oktay Güven ile yatırım destek ofisi uzmanları katıldı.

Vali Epcim, Vali Memiş ile Vali Makas, toplantı öncesi müze kurucusu Kenan Yavuz eşliğinde etnografya müzesini dolaştı. Daha sonra olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda Vali Memiş, Bayburt - Erzurum ve Erzincan yörelerinin tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Vali Memiş, el değmemiş yapısı ve zengin mineral deposuyla söz konusu coğrafyanın bir avantaj olduğuna işaret etti.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Vali Memiş, "Kaynaklarımız kısıtlı olmasına karşın inşallah güzel işler yapacağız. Özellikle Bayburt Taşı bizim yöremizin bir değeri. Sadece Bayburt değil, Erzurum olarak da bunu ifade ediyorum. Camilerimizin tamamında Bayburt taşı kullanılıyor. Aynı şekilde Erzincan'da da. Erzincan değerleri de bizim değerlerimiz. Bölgesel kalkınmanın mantığı da budur zaten. Ergan Kayak Merkezi'ni, Kop Kayak Merkezi'ni kalkındırmak bizim de görevimiz. Bu mantıkla hareket ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Vali Memiş'in konuşması sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda "Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı" kapsamında bölgeden 19 projenin destekleneceği açıklandı.

Kaynak: Habermetre

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KUDAKA Yönetim Kurulu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Toplandı - Haberler
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