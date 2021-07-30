KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt'ta toplandı
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KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt'ta toplandı

KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt'ta toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oktay Güven'in, KUDAKA'nın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde gerçekleşen toplantıda, 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı başarılı projeler listesinin ilan edilmesine, "Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor" güdümlü projesi fizibilite raporunun görüşülerek onaylanmasına karar verildi.

Toplantının ardından müzede incelemelerde bulunan KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerine Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yavuz tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - BAYBURT

KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt'ta toplandı
KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt'ta toplandı
KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt'ta toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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