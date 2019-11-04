Küçükyaya Mahallesi yeni yoluna kavuştu

04.11.2019 13:48

Yolun eski halinin özellikle üreticiler için oldukça sıkıntı yaşattığını ifade eden Mahalle Muhtarı Erol Bağcılar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesine bağlı Küçükyaya Mahallesi'ni Gelenbe ve Kırkağaç asfaltına bağlayan 3 kilometrelik yol çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve daire başkanlığı personeli, Küçükyaya Mahallesi'ni ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Erol Bağcılar ve mahalleliyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Tahsin Arslan da hazır bulundu. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükşehir ekibi, istek ve talepleri dinledi. Ekip daha sonra Küçükyaya Mahallesi'ni Gelenbe ve Kırkağaç asfaltına bağlayan yolu ziyaret etti.

"Zorluk çekiyorduk"

Mahalleyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca 3 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapılan yolda incelemelerde bulundu. Yolun yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Küçükyaya Mahalle Muhtarı Erol Bağcılar, "Önceden bu yol kötüydü. Araçların geçmesi çok zordu. Yoldan çıkan tozdan aracın gidip gelmesi mümkün değildi. Burada tarlası olanların da mahsulleri arabaların geçerken kaldırdığı tozlardan dolayı zarar görüyordu. Çok zorluk çekiyorduk. Şu an mükemmel oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler