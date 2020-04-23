Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı
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Küçükçekmece Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Bilgi Evleri, Yerel, Haber

Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı

Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu üyesi 60 çocuk Atatürk Çocukları Şarkısını söyledi.

23.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:32
Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı

Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu üyesi 60 çocuk Atatürk Çocukları Şarkısını söyledi.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla toplu törenlerin yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın'da Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu üyesi çocuklar bayram coşkusunu evlerinde söyledikleri Atatürk Çocukları şarkısı ile yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu üyesi 60 çocuk Atatürk Çocukları Şarkısını söyledi. Çocukların dilinden şarkıyı dinleyenler büyük mutluluk yaşadı.

Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı

Kaynak: İHA

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