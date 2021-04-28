Küçükçekmece robotik takımı, VEX Robotik Turnuvası'nda üçüncü oldu
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Küçükçekmece robotik takımı, VEX Robotik Turnuvası'nda üçüncü oldu

Küçükçekmece robotik takımı, VEX Robotik Turnuvası'nda üçüncü oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan başarı öyküsüyle yurt dışında ülkemizi temsil eden Küçükçekmece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, aldığı derecelerle adından söz ettiriyor.

Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan başarı öyküsüyle yurt dışında ülkemizi temsil eden Küçükçekmece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, aldığı derecelerle adından söz ettiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. iş birliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası'na katılan Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, 423 takım arasından ortaokul kategorisinde üçüncü oldu.

423 TAKIM KATILDI

EducatHUB ortaklığında gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası'na  38'i Azerbaycan takımı olmak üzere toplam 423 takım katıldı. Başvuruları kabul edilen takımlar proje teslim gününe kadar EducatHUB üzerinden ve canlı yayınlarda VEX Code VR eğitimi aldılar.

Takımlar halinde yarışmaya katılan öğrenciler ilköğretim seviyesinde okyanus kirliliği, ortaöğretim seviyesinde ise siber güvenlik konularında fikir geliştirdi. Problemlere karşı ürettikleri çözümleri Vex Code VR üzerinden kodlayarak proje haline dönüştürdü.

KAZANANLAR CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. iş birliğinde EducatHub ortaklığıyla gerçekleştirilen turnuva süreci 23 Nisan ruhunu yaşatmak adına tüm kazananları sosyal medya üzerinden canlı yayınla açıklandı. Ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan Great Lake Fighters takımı, Educat STEMBox Seti ve bin lira hediye çekinin sahibi oldu.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren "Great Lake Fighters" robotik takımı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri "Kodlama ve Robotik Kodlama" atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.


Küçükçekmece robotik takımı, VEX Robotik Turnuvası'nda üçüncü oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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